Virginia Roberts Giuffre war das bekannteste Opfer im Missbrauchsskandal um US-Multimillionär Jeffrey Epstein. Im April nahm sie sich das Leben. Nun erscheint ihr Buch. Müssen Mächtige wieder zittern?
25.08.2025 - 13:01 Uhr
London/München - Virginia Roberts Giuffre galt als bekanntestes Opfer in einem Missbrauchsskandal, der bis heute große Wellen schlägt. Am 21. Oktober kommt nun posthum ihre Autobiografie heraus. Die Ankündigung des Verlags Penguin Random House dürfte so manch Mächtigen zittern lassen.