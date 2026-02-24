Nach Ex-Prinz Andrew nimmt die Polizei auch den früheren Minister Mandelson zeitweise fest. Hintergrund ist die angebliche Weitergabe vertraulicher Informationen an den Sexualstraftäter Epstein.
24.02.2026 - 04:31 Uhr
London - Der im Zusammenhang mit dem Epstein-Skandal festgenommene britische Ex-Botschafter in den USA, Peter Mandelson, ist auf Kaution wieder freigelassen worden. An zwei Adressen seien Hausdurchsuchungen erfolgt, die Ermittlungen liefen weiter, erklärte die Polizei in London am frühen Morgen. Die Ermittler hatten den einstigen Wirtschaftsminister am Montag festgenommen.