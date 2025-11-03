Der Epstein-Skandal hat weite Kreise gezogen. Prinz Andrew ist seine Adelstitel los. Donald Trump bekundet sein Mitleid mit der Königsfamilie.
Washington - Nach dem Entzug aller Adelstitel von Prinz Andrew infolge des Epstein-Skandals hat US-Präsident Donald Trump sein Bedauern über die Lage der britischen Königsfamilie ausgedrückt. Angesprochen von Journalisten auf das Thema sagte Trump: "Es ist schrecklich, was der Familie widerfahren ist." Es sei eine tragische Situation. "Es tut mir leid für die Familie".