Was wusste er und was nicht? Eine neue Ermittlungsakte wirft Fragen darüber auf, welche Kenntnis Trump über den Sexualstraftäter Epstein hatte.
10.02.2026 - 16:43 Uhr
Washington - US-Präsident Donald Trump soll sich bei der Polizei den Epstein-Akten zufolge vor Jahren über den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein beschwert haben. Trump soll demnach nach Bekanntwerden der Ermittlungen gegen Epstein telefonisch bei der Polizei in Palm Beach angerufen haben. Das geht aus einem Vernehmungsprotokoll der US-Ermittlungsbehörde FBI mit einem Polizisten hervor.