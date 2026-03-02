Württembergs letzter König Wilhelm II. trägt ein Baby im Tragetuch – eine Aktion in 13 deutschen Städten macht auf die ungleiche Verteilung von Care-Arbeit aufmerksam.
Wilhelm II. hatte drei Kinder, von denen nur die Tochter, Pauline, das Erwachsenenalter erlebte. Dass Württembergs letzter König (1848 – 1921) sich zum Hundespaziergang den Nachwuchs im Tragetuch vor den Bauch geschnallt hätte – undenkbar. Und gerade deshalb ist die Statue vom „Herrn König“ mit seinen Spitzen hinter dem Stuttgarter Stadtpalais prädestiniert, um auf eine unbequeme Wahrheit hinzuweisen: Das Gros der Care-Arbeit wird in Familien immer noch von Frauen geleistet. Sie stecken im Beruf zurück, sie kümmern sich vornehmlich um die Kindererziehung und um das, was im Haushalt anfällt. Sie pflegen Angehörige. Sie denken an Impftermine und an die Winterschuhe, ans Geschenk für den Kindergeburtstag und ans Abfragen der Vokabeln. Alles unbezahlt.