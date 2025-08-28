Harald Schmidt hat einen Tipp für alle, die sich mit Auswanderungsplänen tragen: erst mal die Lage vor Ort checken. Er selbst hat es schon getan - mit dem «Traumschiff».
Köln - Harald Schmidt (68) will nicht auswandern. "Ich bleibe hier, weil einer muss das Licht ausmachen", sagte der Entertainer der Deutschen Presse-Agentur in Köln. Von Besserverdienern höre er auf Grillpartys oft den Satz: "Wenn das so weitergeht, sind wir weg." Dann frage er immer: Wohin soll's denn gehen? Beliebte Ziele seien Norwegen, Kanada und Singapur.