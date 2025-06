Der ehemalige Verteidiger und Chefcoach des VfB Stuttgart verstarb im Alter von 80 Jahren.

Jochen Klingovsky 19.06.2025 - 13:59 Uhr

Der VfB Stuttgart trauert um Egon Coordes. Der frühere Spieler und Trainer des Bundesligisten starb am Dienstag im Alter von 80 Jahren in seinem Wohnort Memmingen – nach einem Leben, in dem der Fußball eine enorm große Rolle gespielt hat.