Das erste von drei Gelsenkirchen-Konzerten spielt Taylor Swift zwar erst am Mittwoch - ein paar Fans warten trotzdem schon vor der Arena auf ihren Star. Campen auf dem Gelände ist aber verboten

dpa 15.07.2024 - 17:06 Uhr

Vor der Veltins-Arena in Gelsenkirchen warten die ersten Fans bereits auf US-Megastar Taylor Swift. Das erste von drei Konzerten in der Ruhrgebietsstadt spielt die Sängerin am Mittwoch - sie wollen aber das Gelände schon sehen und sich möglichst gute Plätze sichern. Etwa ein Dutzend Menschen liefen am Montag vor den Eingängen herum oder setzten sich im Schatten unter die Bäume.