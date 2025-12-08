Immer mehr Kinder haben soziale Phobien, leiden unter Depressionen, zeigen Essstörungen: Vor allem Mädchen geht es laut dem Report einer Krankenkasse nicht gut. Was sind die Gründe dafür?
Hamburg - Corona-Pandemie, Klimakrise, Kriege, gesellschaftlicher Druck und Zukunftsängste - das alles belastet viele Kinder und Jugendliche. Vor allem Mädchen seien wegen psychischer Probleme oft dauerhaft in Behandlung, heißt es im Kinder- und Jugendreport der Krankenkasse DAK, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.