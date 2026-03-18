Ein Erbe ist mehr als Geld oder Besitz – es ist Verantwortung, Fairness und Zusammenhalt innerhalb der Familie. Wer frühzeitig über Nachlass und Vermögen spricht, kann Konflikte vermeiden, klare Regelungen schaffen und dafür sorgen, dass das Erbe verbindet statt trennt.

Wenn es um das Thema Erben geht, denken viele Menschen zuerst an Geld oder Besitz. Doch ein Erbe bedeutet deutlich mehr: Es geht um Verantwortung, um Fairness – und um den Zusammenhalt innerhalb der Familie. Wie sich mögliche Konflikte vermeiden lassen, erklärt Ulrich Koch, Generationenberater bei der Volksbank Sindelfingen.

Frühzeitige Planung als wertvollstes Erbe „Ein Erbe kann Familien enger zusammenbringen – oder sie auseinanderbringen“,sagt Koch. „Der Unterschied liegt häufig darin, obrechtzeitig darüber gesprochen und geplant wurde.“ In seiner Beratung stellt er immer wieder fest, dass Eltern das Thema Anlange vor sich herschieben. Die Hoffnung: Die Kinder werdenspäter schon eine Lösung finden. „Doch ohne klare Regelungen entstehen leicht Missverständnisse. Dann werden Entscheidungen unter emotionalem Druck getroffen – und das kann Familien dauerhaft belasten.“

Deshalb empfiehlt Koch frühzeitige Gespräche und eine strukturierte Vorbereitung. „Eine durchdachte Planung ist das wertvollste Erbe“, sagt er. Wer sich frühzeitig mit seinem Nachlass beschäftigt, kann nicht nur steuerliche Vorteile nutzen, sondern auch für Klarheit und Gerechtigkeit sorgen.

Konkrete Lösungen für Vermögen und Immobilien

In der Praxis geht es dabei oft um ganz konkrete Fragen: Wer übernimmt eine Immobilie? Wie lassen sich mehrere Kinder gerecht berücksichtigen? Welche Möglichkeiten gibt es, Vermögen bereits zu Lebzeiten sinnvoll zu übertragen? In der Generationenberatung der Vereinigten Volksbank werden Lösungen entwickelt, die rechtlich, steuerlich und auch innerhalb der Familie tragfähig sind.

Ein häufig gewähltes Modell ist beispielsweise die frühzeitige Übertragung von Immobilien innerhalb der Familie – verbunden mit einem Wohnrecht oder Nießbrauch für die Eltern. „So bleibt das Vermögen in der Familie, während gleichzeitig klare Verhältnisse geschaffen werden“, erklärt Koch.

Mindestens ebenso wichtig wie die juristischen Regelungen ist für ihn der offene Austausch innerhalb der Familie. „Wenn Eltern ihre Gedanken und Entscheidungen erklären, entsteht Verständnis. Ein Erbe wird dann nicht als Überraschung empfunden, sondern als bewusst getroffene Entscheidung.“

Für Koch steht deshalb fest: „Damit ein Erbe verbindet und nicht trennt, braucht es vor allem eines – rechtzeitige Gespräche und eine gute Planung.“

Weitere Informationen zum Erben und Vererben gibt es auf der Webseite der Volksbank.