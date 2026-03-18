Ein Erbe ist mehr als Geld oder Besitz – es ist Verantwortung, Fairness und Zusammenhalt innerhalb der Familie. Wer frühzeitig über Nachlass und Vermögen spricht, kann Konflikte vermeiden, klare Regelungen schaffen und dafür sorgen, dass das Erbe verbindet statt trennt.
22.04.2026 - 07:27 Uhr
Wenn es um das Thema Erben geht, denken viele Menschen zuerst an Geld oder Besitz. Doch ein Erbe bedeutet deutlich mehr: Es geht um Verantwortung, um Fairness – und um den Zusammenhalt innerhalb der Familie. Wie sich mögliche Konflikte vermeiden lassen, erklärt Ulrich Koch, Generationenberater bei der Volksbank Sindelfingen.