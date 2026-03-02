Plötzlich wackelt der Boden: Im Ortenaukreis spüren am Sonntag viele Menschen ein Erdbeben. Warum der Südwesten öfter bebt.
02.03.2026 - 10:44 Uhr
Ein Erdbeben der Stärke 2,4 hat am Sonntag den Ortenaukreis in Baden-Württemberg erschüttert. Das Epizentrum des Bebens lag laut dem Erdbebendienst des Landes in Kippenheim. Demnach gab es zahlreiche Wahrnehmungen von Menschen aus der Ortenau und dem Schwarzwald. Das Beben wurde um 23.00 Uhr registriert. Über mögliche Schäden war zunächst nichts bekannt.