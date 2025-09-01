Ein starkes Erdbeben hat im Osten Afghanistans verheerende Zerstörungen angerichtet. Nach offiziellen Angaben starben mindestens 622 Menschen, mehr als 1500 wurden verletzt.
01.09.2025 - 08:49 Uhr
Nach dem schweren Erdbeben im Osten Afghanistans hat das Innenministerium des Landes mindestens 622 Todesopfer bestätigt. Mehr als 1500 weitere Menschen seien verletzt worden, sagte Ministeriumssprecher Abdul Mateen Kani der Nachrichtenagentur AFP am Montag. Am schlimmsten betroffen sei die Provinz Kunar mit mindestens 610 Toten und 1300 Verletzten. In der angrenzenden Provinz Nangarhar seien mindestens zwölf Menschen getötet und weitere 255 verletzt worden.