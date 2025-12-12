Die Erde in Japan kommt nicht zur Ruhe. Erneut erschüttert ein starkes Beben den Norden und Nordosten des Inselreiches.

dpa 12.12.2025 - 06:19 Uhr

Tokio - Der Norden Japans ist erneut von einem Erdbeben erschüttert worden. Ein Aufruf der nationalen Wetterbehörde zu Vorsicht vor Flutwellen von bis zu einem Meter Höhe an den Küsten im Norden und Nordosten des Inselreichs wurde später wieder aufgehoben. An der Küste Hokkaidos und der Präfektur Aomori waren zuvor Wellen von etwa 20 Zentimetern Höhe beobachtet worden. Es gab jedoch keine Berichte über Verletzte oder Schäden.