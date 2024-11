Lobbyisten der Fossil-Industrie auf der Weltklimakonferenz - das scheint nicht zusammenzupassen, ist aber Realität. Das finden nicht alle ganz normal.

dpa 15.11.2024 - 01:00 Uhr

Baku - Die Weltklimakonferenz berät über die Eindämmung der Erderwärmung - doch nach einer Datenanalyse sind mindestens 1.773 Lobbyisten der Öl-, Gas und Kohleindustrie ganz offiziell beim UN-Treffen in Aserbaidschan akkreditiert. Das gab die Koalition "Kick Big Polluters Out" in Baku bekannt, die unter anderem von den Organisationen Transparency International, Global Witness, Greenpeace und dem Climate Action Network getragen wird. Ausgewertet wurden öffentlich zugängliche Daten des UN-Klimasekretariats UNFCCC.