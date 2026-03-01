Wichtige Ölexporteure um Saudi-Arabien und Russland wollen mehr Öl in den Markt pumpen als erwartet. Wird das ausreichen, um die Auswirkungen des Kriegs im Nahen und Mittleren Osten abzufedern?
01.03.2026 - 13:47 Uhr
Wien - Acht Ölförderländer wollen ihre Produktionsmengen ab April deutlich stärker anheben als von Analysten ursprünglich erwartet. Insgesamt wird die Tagesproduktion um 206.000 Barrel (je 159 Liter) gesteigert, wie die Kerngruppe des Ölkartells Opec+ nach einer Online-Sitzung mitteilte.