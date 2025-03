Zusammen mit Ekrem Imamoglu werden weitere Oppositionspolitiker festgenommen. Türkeis Präsident Recep Tayyip Erdogan will den Istanbuler Oberbürgermeister als politischen Widersacher loswerden. Die Aktion kann aber auch nach hinten losgehen.

Susanne Güsten 19.03.2025 - 11:30 Uhr

Ekrem Imamoglu zupft Krawatte und Hemd zurecht und schaut in die Kamera. „Vor der Tür stehen hunderte Polizisten“, sagt der Istanbuler Oberbürgermeister in einem Video, das er am Mittwoch im Morgengrauen im Ankleidezimmer seines Hauses im europäischen Teil der türkischen Metropole aufnimmt. Der 53-Jährige lädt den Clip in den sozialen Medien hoch, während die Polizisten draußen auf ihn warten, um ihn festzunehmen: Präsident Recep Tayyip Erdogan will seinen chancenreichsten Herausforderer aus dem Verkehr ziehen. Damit überschreitet die Türkei eine Grenze.