Arlberg-Route in Österreich ab Freitagabend wieder frei

Ein schweres Unwetter beschädigte die wichtige Alpenstraße. Nun ist sie wieder offen. Auch wenn die Reparaturarbeiten fortgesetzt werden.

dpa 23.08.2024 - 15:00 Uhr

St. Anton am Arlberg - Die wichtige Alpenroute über den österreichischen Arlberg wird ab Freitag 18 Uhr wieder durchgehend für den Verkehr freigegeben. Das kündigte das Bundesland Tirol eine Woche nach dem Unwetter an, das schwere Schäden an der Arlbergstraße verursacht hatte.