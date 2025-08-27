Überflutete Straßen und zerstörte Reisfelder in Vietnam, Erdrutsche in Thailand: Der Tropensturm «Kajiki» hat in Südostasien mindestens neun Todesopfer gefordert und Millionen Menschen betroffen.
27.08.2025 - 09:43 Uhr
Hanoi/Bangkok - Starkregen und Erdrutsche im Zuge des Taifuns "Kajiki" haben in Vietnam und Thailand mehrere Todesopfer gefordert und schwere Schäden hinterlassen. Allein in Vietnam kamen nach Regierungsangaben mindestens sieben Menschen ums Leben, nachdem der Sturm am Montagabend auf Land getroffen war. Eine weitere Person wird noch vermisst. Mehr als 30 Menschen wurden verletzt.