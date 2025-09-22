Im Großraum San Francisco rüttelt ein Erdbeben die Anwohner auf. Berichte über größere Schäden gibt es nicht. Das Epizentrum liegt nah an der Westküstenmetropole.
22.09.2025 - 13:48 Uhr
San Francisco - Im Großraum San Francisco hat mitten in der Nacht ein Erdstoß die Menschen aufgeschreckt. Nach Angaben der Erdbebenwarte USGS hatte das Beben am frühen Montagmorgen (Ortszeit) eine Stärke von 4,3. Das Epizentrum befand sich nahe der Stadt Berkeley östlich von San Francisco. Berichte über größere Schäden gab es nicht. Zunächst wurde die Stärke mit 4,6 beziffert, dann aber heruntergestuft.