Gute Stimmung beim Konzert im Gerlinger Jugendhaus, Kunsthandwerkermarkt in Ditzingen und Frühlingserwachen in Leonberg: Das letzte Märzwochenende ist nichts für Stubenhocker gewesen.

Langweilig ist dieses letzte Märzwochenende wahrlich nicht gewesen, wenngleich meist windig, kalt und verregnet. Aber immerhin ein paar Stündchen hat sich die Sonne am Sonntagvormittag gezeigt – echtes Aprilwetter im März eben.

Aber das hat der guten Laune keinen Abbruch getan, war doch einiges los in Leonberg und Umgebung. Gleich drei Bands haben den Besucherinnen und Besuchern des Gerlinger Jugendhauses B15 am Freitagabend eingeheizt. Stngry Stv, die Motorcity Rockets und Kill The Machine ließen es bei der 25. Ausgabe der traditionsreichen „Meet The Bomb“-Konzertreihe richtig krachen.

Beim Astronomietag am Samstag in der Höfinger Sternwarte konnten die Besucherinnen und Besucher die Teilsonnenfinsternis beobachten: mit Livebildern von der Sternwarte in Peterburg im Saarland anschauen. In Rutesheim war gefühlt die ganze Stadt auf den Beinen.

Die Ditzinger Ortsmitte hat sich am Wochenende in einen Ort für Freunde von Mode, Keramik und Schmuck verwandelt. Auf dem Markt der Töpfer, Künstler, Gold- und Silberschmiede und Kunsthandwerker gab es zwei Tage lang Traditionelles und zeitgenössische Kunst. Und am Sonntag luden die Geschäfte zum Flanieren und Shoppen ein. Und auch beim Frühlingserwachen in der Berliner Straße in Leonberg war am Wochenende für Groß und Klein so einiges geboten.