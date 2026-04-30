Fußball-Profi Eren Dinkci kommt aus Bremen und hat lange für Werder gespielt. Nach einem privaten Schicksalsschlag bekommt er nun Unterstützung von seinem Heimatverein.
30.04.2026 - 15:19 Uhr
Werder Bremen wird das vorletzte Heimspiel dieser Bundesliga-Saison mit einer Unterstützungsaktion für Blutkrebs-Patienten begleiten. Hintergrund ist, dass die Lebensgefährtin des gebürtigen Bremers und langjährigen Werder-Spielers Eren Dinkci (1. FC Heidenheim) an Leukämie erkrankt ist. Jeder Besucher des Werder-Spiels gegen den FC Augsburg (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) kann sich am Weserstadion als möglicher Stammzellen-Spender registrieren lassen.