Frankreich gilt als Wiege des Kinos – doch schon zuvor begeisterten zwei Brüder in Berlin ihr Publikum. Wer erfand das Kino wirklich? Die Antwort ist komplexer, als es der Mythos vermuten lässt.
Paris - Wir schreiben das Jahr 1895. Am 1. November flimmern in Berlin die ersten bewegten Bilder über die Leinwand. Nur wenige Wochen später starren in Paris einige Dutzend Menschen auf eine weiße Projektionsfläche. Vor 130 Jahren begann mit der Erfindung des Kinos eine kulturelle Revolution. Doch wo begann sie wirklich: in Deutschland oder in Frankreich?