Der Pforzheimer Ingenieur Christopher Fuhrhop hat eine Schwimmhilfe entwickelt, die vor dem Ertrinken rettet. Die Idee dazu hatte er nach einem eigenen dramatischen Erlebnis.
24.09.2025 - 13:00 Uhr
Vor Jahren ist Christopher Fuhrhop in der Nähe von Bordeaux zum Kitesurfen an der französischen Atlantikküste gewesen. Sein Kite ging kaputt und er verlor sein Board. Im Wasser setzten ihm ein starker Wellengang und Wind zu, daran erinnert er sich noch genau. „Ich bin ewig geschwommen“, erzählt er mit schnellen Worten. „Da hatte ich zum ersten Mal in meinem Leben Panik vor dem Ertrinken.“