Erfindung vor 55 Jahren Geburt der Computermaus
Ein Patent aus dem Jahr 1970 hat den Arbeitsalltag und die Welt verändert: die Computermaus.
Ein Patent aus dem Jahr 1970 hat den Arbeitsalltag und die Welt verändert: die Computermaus.
Der Prototyp erinnert eher an ein Bauklötzchen mit Kabelanschluss: 1963 hat der amerikanische Techniker Douglas C. Engelbart die erste Computermaus gebastelt. Das unscheinbare Wesen avancierte zum einflussreichsten Tier der Technik. Es hat unser Leben und die Arbeitswelt verwandelt.
Die Mehrheit der Bundesbürger putzt täglich die Zähne. Allerdings gelingt es den meisten nicht, mit dem Zähneputzen auch weitgehende Plaquefreiheit zu erreichen. Dann ist eine Gingivitis die Folge, die oft in eine Parodontitis übergeht.