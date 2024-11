Bereits mit 16 Jahren bei „Ninja Warrior Germany“erfolgreich: Nicola Wulf aus Steinheim. Sie zeigte bei der Show, die am Freitagabend bei RTL-Show ausgestrahlt wurde, was in ihr steckt. Sie schaffte als beste Frau des Abends Platz 11 der Gesamtwertung unter 40 Teilnehmern den Einzug ins Halbfinale. Sie ließ dabei auch Männer hinter sich.

Nicola Wulf trainiert daheim in Steinheim täglich hart – aber mit Freude. Foto: Werner Kuhnle

Schon als Kind träumte Nicola Wulf davon, später einmal in der Show aufzutreten. Das Klettertalent musste jedoch warten, bis es 16 Jahre alt war. Die Macher der RTL-Show honorierten die Geduld und stellten die heute 17-Jährige in einer kleinen Home-Story in der Show ausführlicher als andere der Kandidaten in der letzten Vorrunde der Staffel 9 vor. Im Beitrag zu sehen waren unter anderem die selbst gebauten Geräte, mit denen der Teenager daheim im Zimmer Kraft, Ausdauer und Geschicklichkeit trainiert.

Lesen Sie auch

Und dann wurde es nach etwa 50 Show-Minuten ernst: Der Parcours lag vor Nicola. Viele der Kandidaten waren vor ihr schon ins Wasser geplumpst. Wie würde es ihr ergehen? Mit spielerischer Leichtigkeit nahm sie die Blitz-Rutsche. Danach saßen ihre Griffe an den langen Tauen perfekt – ihre ausholenden Schwünge trugen sie zu den Zwischenzielen. Die RTL-Moderatoren Jan Köppen, Frank Buschmann und Laura Wontorra gerieten ins Schwärmen: „Sie ist eine natural born Ninja-Kämpferin.“

Am Schlusshindernis, dem Kaleidoskop, trennte sich die Spreu vom Weizen – Nicola schaffte es, anders als viele Konkurrenten, bis zum letzten Griffbrett, an dem sie dann abrutschte. Aber weil sie so weit gekommen war, sicherte sie sich nach dem mehr als dreiminütigen Krafteinsatz den 11. Platz. Eine großartige Leistung, die fast gereicht hätte, um am Ziel zu buzzern, also den begehrten Finisher-Knopf zu drücken.

Wie geht es weiter?

Halbfinale

Die bereits gedrehten Shows des Halbfinals werden freitags am 22. und 29. November bei RTL ausgestrahlt.

Finale

Die Sendungen zum den beiden Finalen sind im RTL-Programm für den 6. und 13. Dezember vorgesehen.