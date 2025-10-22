Beim Deutschen Rotweinpreis der Zeitschrift „Vinum“ gelingt den Weingütern aus dem Remstal ein außergewöhnlicher Erfolg: Neun Top-Platzierungen, vier davon auf Platz eins.
27.10.2025 - 07:23 Uhr
Blind verkostet, bewertet und für hervorragend befunden: Beim Deutschen Rotweinpreis 2025 haben die Winzerinnen und Winzer aus dem Remstal einen historischen Erfolg gefeiert. In den zehn Wettbewerbskategorien landeten neun Weine aus sechs Weingütern unter den besten drei, vier davon auf Platz eins. Und mit dem „Granat“ vom Weingut Albrecht Schwegler in Korb stellt das Remstal auch noch den „Rotwein des Jahres“ – ein Rekord in 38 Jahren Wettbewerbsgeschichte.