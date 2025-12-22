Viele Storchenpaare mussten Jungtiere aus dem Nest werfen, um zumindest einen Teil des Nachwuchses durchzubringen. Doch die Naturschützer sind zufrieden. Jetzt aber droht Gefahr.
22.12.2025 - 15:05 Uhr
Was für eine Erfolgsgeschichte: Vor 50 Jahren lebten in Baden-Württemberg gerade noch 15 Storchenpaare, und dieser ebenso beliebte wie majestätische Vogel stand kurz vor dem Aussterben. Jetzt zählten Naturschützer 2600 Brutpaare, und der Südwesten darf stolz sein, Heimat für die größte Zahl an Störchen in ganz Deutschland zu sein.