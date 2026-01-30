Deutschland muss seine Klimaziele verschärfen. Wird das Heizungsgesetz jetzt doch nicht gekippt? Welche Auswirkungen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts haben könnte.
30.01.2026 - 17:09 Uhr
Die Bundesregierung muss ihre Bemühungen um den Klimaschutz verschärfen. So kann man das Urteil verstehen, das das Bundesverwaltungsgericht am Donnerstag erlassen hat. Es gab der Deutschen Umwelthilfe (DUH) recht, die sich mit einer Klage gegen die Bundesregierung durchsetzen konnte. Damit könnte neue Konflikte auf die Bundesregierung zukommen.