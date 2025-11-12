Christopher Dilger aus Rutesheim überzeugt mit einer Arbeit über die Waldenser beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten: „Man kann die Idee von Integration lernen.“
12.11.2025 - 10:52 Uhr
„Es war etwas erschreckend, wie viele Parallelen ich zwischen den Waldensern und der heutigen Zeit festgestellt habe.“ Christopher Dilger ist immer noch über die Ergebnisse seiner eigenen Recherchen erstaunt. Der Schüler des Rutesheimer Gymnasiums hat eine Arbeit zu den Waldensern verfasst – eine Glaubensgemeinschaft, die im 17. Jahrhundert Zuflucht auch in Perouse gefunden hatte. Der Aufwand des 17-Jährigen hat sich gelohnt: Beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier hat er jetzt den zweiten Preis auf Bundesebene gewonnen.