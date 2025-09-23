Jahrelang hat das Chemieunternehmen Solvay bei Bad Wimpfen unbehelligt TFA in den Neckar geleitet. Damit ist jetzt auf Druck von Umweltverbänden Schluss.
23.09.2025 - 08:32 Uhr
Das Chemieunternehmen Solvay hat angekündigt, die Einleitung der als gesundheits- und umweltschädlich eingestuften Triflouressigsäure (TFA) in den Neckar zu beenden. Man werde die entsprechenden Produktlinien am Standort Bad Wimpfen zum Jahresanfang 2026 einstellen, heißt es in einer Mitteilung des belgischen Unternehmens. Zuvor hatte die Deutsche Umwelthilfe (DUH) rechtliche Schritte gegen die jahrelange Einleitung des als Ewigkeitsgift bekannten TFA angekündigt und beim Regierungspräsidium Stuttgart den sofortigen Entzug der entsprechenden wasserrechtlichen Erlaubnis beantragt.