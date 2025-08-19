Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung löst sich eine Gruppe von etwa 20 jungen Männern in der Stadtmitte offenbar in Luft auf. Auch der Polizei-Helikopter hat keinen Erfolg.
19.08.2025 - 13:08 Uhr
Wie können sich fast zwei Dutzend junge Menschen mitten in der Stadt plötzlich in Luft auflösen? Warum gelang es trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung weder einem der zahlreichen Streifenwagen noch dem in der Luft kreisenden Polizeihubschrauber, auch nur einen der mutmaßlichen Tatverdächtigen dingfest zu machen? Und um was ging es bei dem Streit am Waiblinger Bahnhof (Rems-Murr-Kreis) , bei dem offenbar mehrere Schüsse fielen?