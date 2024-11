Erstmals wurde am vergangenen Samstag in der Romantica ein Soli-Taxi für weiblich gelesene, queere und trans* Personen angeboten. Die Aktion kam so gut an, dass sie wiederholt wird.

Jana Daur 13.11.2024 - 12:18 Uhr

Es war eine Premiere, die am vergangenen Samstag in der Romantica stattfand: Erstmals wurde in Stuttgart eine Soli-Kasse für den sicheren Heimweg angeboten. Das Prinzip: Am Eingang können Besucher:innen Geld spenden, von dem im Laufe des Abends Taxis für weiblich gelesene, queere und trans* Personen zu buchen, die sich sonst unsicher fühlen oder Übergriffe befürchten müssten. Das Restgeld kommt der Queer Base zugute, die LGBTQIA*-Geflüchtete rechtlich berät.