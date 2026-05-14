Erfolgreiche Kreis-Leichtathleten LG-Filder-Staffel gewinnt Landestitel
Die weibliche 4x400-Meter-Staffel der U 20 siegt in Mosbach, Emilia Gramlich von der LG Esslingen ist in Eppingen im Dreisprung erfolgreich.
Die weibliche 4x400-Meter-Staffel der U 20 siegt in Mosbach, Emilia Gramlich von der LG Esslingen ist in Eppingen im Dreisprung erfolgreich.
Nach den erfolgreichen Auftritten der U-23-Staffeln der LG Filder bei den deutschen Staffelmeisterschaften in Celle mit zwei vierten Plätzen haben nun die weiblichen Jugendstaffeln bei den Landesmeisterschaften in Mosbach nachgelegt: Die weibliche 4x400-Meter-Staffel der U 20 mit Klara Kilb, Patricia Blessin, Lara Beinlich und Nele Pfisterer wurde in 3:56,27 Minuten sogar neuer baden-württembergischer Meister vor dem Team des LAZ Ludwigsburg (3:57,07 Minuten) und der LG Offenburg (4:05,73).