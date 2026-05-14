Erfolgreiche Kreis-Leichtathleten: LG-Filder-Staffel gewinnt Landestitel

Nach den erfolgreichen Auftritten der U-23-Staffeln der LG Filder bei den deutschen Staffelmeisterschaften in Celle mit zwei vierten Plätzen haben nun die weiblichen Jugendstaffeln bei den Landesmeisterschaften in Mosbach nachgelegt: Die weibliche 4x400-Meter-Staffel der U 20 mit Klara Kilb, Patricia Blessin, Lara Beinlich und Nele Pfisterer wurde in 3:56,27 Minuten sogar neuer baden-württembergischer Meister vor dem Team des LAZ Ludwigsburg (3:57,07 Minuten) und der LG Offenburg (4:05,73).

Für die weibliche 3x800-Meter-U18-Staffel in der Besetzung Lea Sommer, Marie Reich und Klara Kilb reichte es in 7:11,90 Minuten zu Silber hinter der Staffel des VfL Waiblingen (2:07,32). Der 2. Platz war nie in Gefahr, denn die drittplatzierte Staffel der TSG Schwäbisch Hall (7:25,61) erreichte rund 13 Sekunden später das Ziel.

Es gab in weiteren Stadien starke Ergebnisse von Kreisathleten. Beim 6. Run+Jump-Meeting in Weissach im Tal gab es über 400 Meter der Männer einen Dreifacherfolg für die LG Filder. Dem Sieger Benedikt Haym in 49,06 Sekunden (Bestzeit 48,99) folgten Linus Kenner in 49,72 und Jonas Kutter in 52,79 Sekunden mit neuen persönlichen Bestzeiten. Vor allem Kenner freute sich über seine erste 49-iger-Zeit. Einen weiteren Sieg für die LG Filder holte Patricia Blessin über 400 Meter Hürden der weiblichen U18 in 65,30 Sekunden. Damit verbesserte die 16-jährige Altenrieterin ihre Bestzeit um 13 Hundertstelsekunden. Immer schneller wird auch Livia Ruf aus Baltmannsweiler im Dress der SG Schorndorf. Bei ihrem Sieg über 100 Meter der W15 steigerte sich Ruf um drei „Hundertstel“ auf 12,80 Sekunden.

Weite Sprünge gab es in Eppingen beim nationalen Sprungmeeting. Emilia Gramlich von der LG Esslingen verbesserte ihre Bestmarke im Dreisprung von 11,46 auf 11,67 Meter. Damit gewann die 16-Jährige die weibliche U18 vor Anna Betzner (LAV Heilbronner Land/10,94). Im Frauenwettbewerb sprang Alia Schwarz aus Deizisau im Dress des VfB Stuttgart auf eine neue Bestmarke von 12,10 Meter. Es war der erste Zwölf-Meter-Sprung der 20-Jährigen im Freien, nachdem sie Anfang Februar bei den baden-württembergischen Hallenmeisterschaften in Karlsruhe mit 12,07 Metern überraschend Silber gewonnen hatte. In Eppingen reichte die Weite zum 6. Platz. Es siegte die Japanerin Mariko Morimoto mit 13,02 Metern.

Ein unfairer Rempler ohne Konsequenzen im 800 Meter Rennen hat Janne Henschel (LG Filder) beim Abendmeeting in Pfungstadt eine noch bessere Zeit gekostet. Mit 1:57,04 Minuten (Bestzeit 1:52,61) kam der 20-Jährige als Vierter ins Ziel.