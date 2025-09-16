 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Politik

  4. Nato rüstet sich für den neuen Luftkrieg

Erfolgreiche Russen-Attacken Nato rüstet sich für den neuen Luftkrieg

Erfolgreiche Russen-Attacken: Nato rüstet sich für den neuen Luftkrieg
1
Die Nato hat Nachholbedarf bei der Drohnenbeschaffung. Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Der Angriff russischer Drohnen in Polen hat die Verletzlichkeit der Nato-Ostflanke gezeigt. Die Allianz will sich nun neu aufstellen.

Korrespondenten: Knut Krohn (kkr)

Der Kreml testet die Verteidigungsbereitschaft des Westens. Nicht erst seit dem russischen Manöver Sapad in diesen Tagen sehen sich die Staaten an der EU-Ostgrenze Provokationen Moskaus ausgesetzt. Das GPS der Nato-Infrastruktur wird gestört, Cyberangriffe müssen abgewehrt werden oder in Polen werden im Moment die sozialen Medien mit einer Desinformationskampagne geflutet. Eine neue Qualität hatte vor allem die Luftraumverletzung in Polen durch russische Militärdrohnen.

 

Die Reaktion auf den Zwischenfall wird im Kreml sehr genau beobachtet, ist aber auch für das westliche Bündnis aufschlussreich. Es zeigt sich, dass die Nato-Staaten an der Ostflanke auf diese Art von Bedrohung nicht gut vorbereitet sind. Denn zur Bekämpfung der russischen Billig-Drohnen mussten in diesem Fall sehr teure, sogenannte Hochwertsysteme wie Kampfjets und Lenkflugkörper mobilisiert werden.

Aus dem Hauptquartier in Brüssel heißt es nun, dass als Reaktion alle Optionen für eine stärkere Luftverteidigung geprüft würden. Dabei will man sich auch auf die praktischen Erfahrungen der Ukraine mit der Drohnenabwehr stützen. Der Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte in Europa (Saceur), Alexus Grynkewich, und Generalsekretär Mark Rutte haben dazu die Operation mit dem Namen „Eastern Sentry“ (deutsch etwa: Wächter des Ostens) angekündigt. Ziel ist es, zusätzliche Überwachungs- und Flugabwehrkapazitäten zum Einsatz zu bringen. In einem ersten Schritt schickt die deutsche Luftwaffe zwei zusätzliche Eurofighter nach Polen, Frankreich drei zusätzliche Rafale-Kampfjets. Auch andere europäische Länder haben Hilfe zugesagt.

Ins Zentrum des Interesses rückt in diesem Zusammenhang aber ein Abwehrsystem, das längst ausgemustert wurde, weil sich die Militärs die Kriege der Zukunft offensichtlich anders vorgestellt hatten. In der Ukraine leistet der Flugabwehrpanzer Gepard bei der Abwehr von Drohnen zuverlässige Dienste. Für die Bundeswehr heißt das konkret, dass die aufgelöste Heeresflugabwehrtruppe neu aufgestellt wird. Bei der Bekämpfung von Drohnen wird aber nicht auf den alten Gepard, sondern auf das neue Skyranger-System gesetzt. Der Hersteller Rheinmetall wirbt mit dem Versprechen, dass der Geschützturm etwa auf den Leopard-Panzer oder dem Boxer Radpanzer anfliegende Drohnen aus kurzer Distanz von bis zu vier Kilometern mit tausend Schuss pro Minute abwehren kann. Die Geräte werden offenbar bereits in der Ukraine getestet.

Doch es hapert bei der Produktion. Die Bundeswehr hat bisher 18 der Systeme, montiert auf dem Boxer-Radpanzer bestellt, wird diese aber wohl erst 2028 bekommen. Nicht gerade einfacher wird die Situation dadurch, dass sich auch andere Nato-Partner wie Polen überlegen, die Abwehrwaffe in großer Zahl schnell anzuschaffen.

In der Ukraine werden auch sogenannte Abfangdrohnen mit Erfolg einsetzt. Diese lokalisieren die angreifenden Fluggeräte, schießen sie ab, werfen Netze ab oder stürzen sich in Kamikaze-Manier auf die Gegner. Diese Abfangdrohnen werden häufig von zivilen Startups entwickelt, die auf vorhandene Technik zurückgreifen und schnell auf Entwicklungen reagieren können. Zu den bekanntesten zählt das US-Unternehmen Swift Beat des ehemaligen Google-Chefs Eric Schmidt. Aber auch das schwedische Start-up Nordic Air Defence hat seine Abfangdrohne Krueger100 vorgestellt, die KI-unterstützt und mit Infrarotsucher ausgestattet ihr Ziel zerstören soll.

Kritiker monieren, dass die Europäer selbst nach dem Überfall Russlands zu langsam und falsch reagiert hätten. Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen fordert auf der Nachrichtenplattform „X“: „Die Nato muss russische Drohnen mit eigenen Drohnen abfangen können.“ Und er fordert, die „Bundesregierung muss hier schnellstens ein Beschaffungsprogramm auflegen und von der Ukraine lernen und mit ihr kooperieren“. Die Nato hat inzwischen bekannt gegeben, dass die Planung für den weiteren Aufbau der Flugabwehr gegen Drohnen aus Russland im zentralen Luftwaffenhauptquartier der Allianz (Aircom) im rheinland-pfälzischen Ramstein konzentriert wird.

Weitere Themen

Drohnenangriffe Die Nato ist verletzlich

Der Angriff russischer Drohnen hat gezeigt, dass die Allianz bei der Organisation der eigenen Verteidigung umdenken muss, kommentiert unser Autor Knut Krohn.
Von Knut Krohn
Karol Nawrocki in Berlin: Deutsche Reparationen an Polen? Was Deutschland stattdessen tun sollte

Karol Nawrocki in Berlin Deutsche Reparationen an Polen? Was Deutschland stattdessen tun sollte

Der polnische Präsident Karol Nawrocki fordert weitere Reparationen von Deutschland. Das wäre falsch – aber dahinter steht ein berechtigtes Anliegen, findet Redakteurin Rebekka Wiese.
Von Rebekka Wiese
Jan Marsalek: Journalisten spüren flüchtigen Wirecard-Manager in Moskau auf

Jan Marsalek Journalisten spüren flüchtigen Wirecard-Manager in Moskau auf

Journalisten haben den flüchtigen Wirecard-Manager Jan Marsalek in Moskau aufgespürt. Der 45-Jährige arbeitete dort offenbar für den russischen Geheimdienst. Die Einzelheiten.
Erfolgreiche Russen-Attacken: Nato rüstet sich für den neuen Luftkrieg

Erfolgreiche Russen-Attacken Nato rüstet sich für den neuen Luftkrieg

Der Angriff russischer Drohnen in Polen hat die Verletzlichkeit der Nato-Ostflanke gezeigt. Die Allianz will sich nun neu aufstellen.
Von Knut Krohn
Streitpunkt Reparationszahlungen: Was schulden wir den Polen noch?

Streitpunkt Reparationszahlungen Was schulden wir den Polen noch?

Der polnische Präsident Karol Nawrocki hat anlässlich seines Besuchs in Berlin die Forderung nach deutschen Reparationszahlungen bekräftigt.
Von Armin Käfer
Newsblog zum Krieg in Nahost : EU-Kommission kündigt Vorschläge für Israel-Sanktionen an

Newsblog zum Krieg in Nahost EU-Kommission kündigt Vorschläge für Israel-Sanktionen an

Aufgrund der katastrophalen Zustände im umkämpften Gazastreifen sieht sich Israel einem immer stärkeren internationalen Druck ausgesetzt. Die aktuellen Entwicklungen im Newsblog.
Polizistenmord Mannheim: Rouven Laurs Vermächtnis

Polizistenmord Mannheim Rouven Laurs Vermächtnis

Der im vergangenen Jahr in Mannheim ermordete Polizist stand für den starken Rechtsstaat und Menschlichkeit, notiert unser Autor Franz Feyder.
Von Franz Feyder
Abstimmung im EU-Parlament: EU-Kommission muss sich neuen Misstrauensanträgen stellen

Abstimmung im EU-Parlament EU-Kommission muss sich neuen Misstrauensanträgen stellen

Gut zwei Monate nach einem überstandenen Misstrauensvotum sieht sich die EU-Kommission unter Ursula von der Leyen wieder mit Anträgen konfrontiert. Die Abstimmung steht schon bald an.
Nord-Stream-Sabotage: Ukrainer kann ausgeliefert werden

Nord-Stream-Sabotage Ukrainer kann ausgeliefert werden

Vor drei Jahren wurden die Gas-Pipelines aus Russland in der Ostsee schwer beschädigt. Jetzt rückt ein Prozess in Deutschland näher. Die italienische Justiz gibt grünes Licht.
Wahlprogramm der Jungen Union: Junge Union fordert Führerschein-Bafög

Wahlprogramm der Jungen Union Junge Union fordert Führerschein-Bafög

Die Junge Union positioniert sich vor der Landtagswahl. Sorge bereiten den jungen Konservativen vor allem die finanziellen Aussichten ihrer Klientel.
Von Annika Grah
 