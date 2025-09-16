Erfolgreiche Russen-Attacken: Nato rüstet sich für den neuen Luftkrieg

Der Kreml testet die Verteidigungsbereitschaft des Westens. Nicht erst seit dem russischen Manöver Sapad in diesen Tagen sehen sich die Staaten an der EU-Ostgrenze Provokationen Moskaus ausgesetzt. Das GPS der Nato-Infrastruktur wird gestört, Cyberangriffe müssen abgewehrt werden oder in Polen werden im Moment die sozialen Medien mit einer Desinformationskampagne geflutet. Eine neue Qualität hatte vor allem die Luftraumverletzung in Polen durch russische Militärdrohnen.

Die Reaktion auf den Zwischenfall wird im Kreml sehr genau beobachtet, ist aber auch für das westliche Bündnis aufschlussreich. Es zeigt sich, dass die Nato-Staaten an der Ostflanke auf diese Art von Bedrohung nicht gut vorbereitet sind. Denn zur Bekämpfung der russischen Billig-Drohnen mussten in diesem Fall sehr teure, sogenannte Hochwertsysteme wie Kampfjets und Lenkflugkörper mobilisiert werden.

Aus dem Hauptquartier in Brüssel heißt es nun, dass als Reaktion alle Optionen für eine stärkere Luftverteidigung geprüft würden. Dabei will man sich auch auf die praktischen Erfahrungen der Ukraine mit der Drohnenabwehr stützen. Der Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte in Europa (Saceur), Alexus Grynkewich, und Generalsekretär Mark Rutte haben dazu die Operation mit dem Namen „Eastern Sentry“ (deutsch etwa: Wächter des Ostens) angekündigt. Ziel ist es, zusätzliche Überwachungs- und Flugabwehrkapazitäten zum Einsatz zu bringen. In einem ersten Schritt schickt die deutsche Luftwaffe zwei zusätzliche Eurofighter nach Polen, Frankreich drei zusätzliche Rafale-Kampfjets. Auch andere europäische Länder haben Hilfe zugesagt.

Ins Zentrum des Interesses rückt in diesem Zusammenhang aber ein Abwehrsystem, das längst ausgemustert wurde, weil sich die Militärs die Kriege der Zukunft offensichtlich anders vorgestellt hatten. In der Ukraine leistet der Flugabwehrpanzer Gepard bei der Abwehr von Drohnen zuverlässige Dienste. Für die Bundeswehr heißt das konkret, dass die aufgelöste Heeresflugabwehrtruppe neu aufgestellt wird. Bei der Bekämpfung von Drohnen wird aber nicht auf den alten Gepard, sondern auf das neue Skyranger-System gesetzt. Der Hersteller Rheinmetall wirbt mit dem Versprechen, dass der Geschützturm etwa auf den Leopard-Panzer oder dem Boxer Radpanzer anfliegende Drohnen aus kurzer Distanz von bis zu vier Kilometern mit tausend Schuss pro Minute abwehren kann. Die Geräte werden offenbar bereits in der Ukraine getestet.

Doch es hapert bei der Produktion. Die Bundeswehr hat bisher 18 der Systeme, montiert auf dem Boxer-Radpanzer bestellt, wird diese aber wohl erst 2028 bekommen. Nicht gerade einfacher wird die Situation dadurch, dass sich auch andere Nato-Partner wie Polen überlegen, die Abwehrwaffe in großer Zahl schnell anzuschaffen.

In der Ukraine werden auch sogenannte Abfangdrohnen mit Erfolg einsetzt. Diese lokalisieren die angreifenden Fluggeräte, schießen sie ab, werfen Netze ab oder stürzen sich in Kamikaze-Manier auf die Gegner. Diese Abfangdrohnen werden häufig von zivilen Startups entwickelt, die auf vorhandene Technik zurückgreifen und schnell auf Entwicklungen reagieren können. Zu den bekanntesten zählt das US-Unternehmen Swift Beat des ehemaligen Google-Chefs Eric Schmidt. Aber auch das schwedische Start-up Nordic Air Defence hat seine Abfangdrohne Krueger100 vorgestellt, die KI-unterstützt und mit Infrarotsucher ausgestattet ihr Ziel zerstören soll.

Kritiker monieren, dass die Europäer selbst nach dem Überfall Russlands zu langsam und falsch reagiert hätten. Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen fordert auf der Nachrichtenplattform „X“: „Die Nato muss russische Drohnen mit eigenen Drohnen abfangen können.“ Und er fordert, die „Bundesregierung muss hier schnellstens ein Beschaffungsprogramm auflegen und von der Ukraine lernen und mit ihr kooperieren“. Die Nato hat inzwischen bekannt gegeben, dass die Planung für den weiteren Aufbau der Flugabwehr gegen Drohnen aus Russland im zentralen Luftwaffenhauptquartier der Allianz (Aircom) im rheinland-pfälzischen Ramstein konzentriert wird.