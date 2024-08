Der Senior war nicht nach Hause gekehrt. Weil Lebensgefahr vermutet wurde, leitete die Polizei sofort Suchmaßnahmen ein. Der Mann wurde gefunden – in einer Notlage.

Durch den Einsatz eines Polizeihelikopters ist in der Nacht zum Dienstag ein Senior gerettet worden. Gegen 23.30 Uhr hatte eine Frau ihren 85-jährigen Ehemann am Montag als vermisst gemeldet. Der Senior war am Nachmittag zu seinem Gartengrundstück in Remshalden aufgebrochen; seine Gattin wartete allerdings vergeblich auf die Rückkehr nach Hause. Aufgrund der hohen Temperaturen war nicht auszuschließen, dass der Mann einen medizinischen Notfall erlitten haben könnte und sich in Lebensgefahr befindet.