Erfolgreicher Badminton-Verein Zwölf Aufstiege in 18 Jahren – mindestens
Das erste Badminton-Team des TSV Neuhausen feiert die Rückkehr in die Württembergliga. Es ist ein weiterer Teil einer Erfolgsgeschichte.
Die Badmintonspielerinnen und -spieler des TSV Neuhausen haben es geschafft: Noch bevor der letzte Spieltag gespielt ist, feiern sie den Wiederaufstieg in die Württembergliga. Erst wurde in den Spielen gegen die SpVgg Hengstfeld-Wallhausen und den Nachbarn BV Esslingen gekämpft, dann wurde gefeiert. Auf dem obligatorischen Meisterfoto aber fehlt einer, der einen gehörigen Anteil an dem Erfolg hat. „Ich finde, das Team sollte im Mittelpunkt stehen“, begründet das Florian Maier bescheiden selbst. Er ist seit dem Jahr 2007 Trainer der Neuhausener. Und er kann eine beeindruckende Zahl aufweisen: Der Aufstieg des ersten Teams ist bereits der zwölfte unter seiner Regie. Das zweite und vierte Team des Vereins können noch in der laufenden Runde zwei weitere hinzufügen. Die seither fünf Abstiege, von denen der vor knapp einem Jahr besonders schmerzte und dem diesmal das des dritten Teams in der Landesliga folgen wird, verschweigt Maier aber auch nicht.