Erfolgreicher Foodtruck aus Renningen Veganes Konzept auf Expansionskurs

Aus ihrem Foodtruck „Plantbuilt Green Canteen“ verkaufen Carmelo Cottitto und Felix Buhnar vegane Bowls. Auch ohne professionelles Marketing ist das Konzept in Renningen und Weil der Stadt erfolgreich. Daher bieten sie ihre pflanzenbasierten Kreationen nun auch in Stuttgart an.