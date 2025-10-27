Erfolgreicher Protest Weinstadts kleine Freibäder bleiben bestehen
Der Gemeinderat stimmt für den Weiterbetrieb der beiden Naherholungseinrichtungen in Weinstadt durch die neu gegründeten Freibadvereine.
Jubel brach aus, weil alle in der Jahnhalle in Endersbach versammelten Ratsmitglieder die Hände hoben. Geschlossen stimmten die Lokalpolitiker dafür, dass die städtischen Freibäder Beutelsbach und Strümpfelbach den örtlichen Freibadvereinen zum eigenverantwortlichen Weiterbetrieb überlassen werden.