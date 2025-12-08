Bei einer Sonderauslosung am Wochenende hat ein Glücksspieler aus dem Landkreis eine Million Euro gewonnen. Er ist längst nicht der erste in diesem Jahr.

Maximilian Kroh 08.12.2025 - 15:07 Uhr

Mit drei richtig getippten Zahlen ist ein Lottospieler aus dem Kreis Ludwigsburg zum Millionär geworden. Der Mann hat laut einer Pressemitteilung von Lotto Baden-Württemberg von Montag erfolgreich an der 6aus49-Ziehung teilgenommen. Um wen es sich beim Gewinner handelt, sei bereits bekannt. Das Geld werde der Person in den kommenden Tagen überwiesen.