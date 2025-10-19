„Herzlich willkommen und tut uns leid“ – so wurden im vergangenen Jahr Besucher in Reutlingen auf Plakaten begrüßt. Die provokante Kampagne hat nun einen Preis gewonnen.
Klar, das REU in Reutlingen kommt von bereuen. Das hat eine ziemlich freche und bundesweit beachtete Stadtmarketing-Kampagne im vergangenen Jahr enthüllt. Jetzt wird klar: dass die Stadt Reutlingen für diese Negativ-Werbung 25 000 Euro ausgegeben hat, ist in jedem Fall kein Grund zu Reue. Tatsächlich hat die Stadt nämlich eine ganze Menge bekommen für ihr Geld. Mehr als 190 Millionen Kontakte habe die Kampagne generiert. Das entspreche einem Anzeigenäquivalenzwert von rund 4,5 Millionen Euro.