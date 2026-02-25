Erfolgsgeschichte aus Stuttgart: Mit 14 erstmals Gastreferent an der Hochschule – „wollte zeigen, was ich kann“

Es ist eine Erfolgsgeschichte: Mit nur 14 Jahren hat Arda Gedik zum ersten Mal als Gastreferent vor mehr als 50 Studierenden an der Pädagogischen Hochschule (PH) in Ludwigsburg gesprochen. Rund 60 Minuten lang erklärte er ihnen, wie man mit Hilfe digitaler Tools und Apps, kleine Lernvideos zum Beispiel für den Mathematikunterricht erstellt und wie man diese am besten im Schulalltag einsetzt. „Souverän und mit großer Begeisterung“, sagt sein Lehrer Alessandro Totaro. Die Resonanz sei „bemerkenswert“ gewesen. „Die Studierenden waren beeindruckt von Ardas Fachkenntnis und seiner Fähigkeit, digitale Anwendungen anschaulich zu erklären.“