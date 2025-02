Mit mindestens 40 Shows in sechs Wochen wird es das längste Gastspiel in der Geschichte des Theaterhauses: Das Pur-Musical „Abenteuerland“, das am Sonntagabend Dernière in Düsseldorf feierte, kommt 2026 nach Stuttgart, in die Heimat von Hartmut Engler.

Die Marktführer von der Stage Entertainment haben nicht zugegriffen, der Show dieses Potenzial wohl nicht zugetraut: Als der Produzent Martin Flohr mit Pur-Sänger Hartmut Engler das Musical „Abenteuerland“ mit 30 Songs der Bietigheimer Band dann schließlich im Herbst 2023 auf die Bühne des Düsseldorfer Capitol Theaters brachte, galt dies fürwahr als Abenteuer, als echtes Wagnis.

Zunächst war nur eine Spielzeit bis März 2024 geplant. Doch die Show mit dem Stuttgarter Musicalstar Hannes Staffler in der Hauptrolle entwickelte sich zum Überraschungserfolg – und wurde elf weitere Monate im ausverkauftem Haus weitergespielt. Bis zur Dernière am Sonntag in Düsseldorf sind mehr als 400 000 Karten verkauft worden. Direkt nach dem Schlussapplaus verkündete die ATG Entertainment GmbH in Köln, dass „Abenteuerland“ im Dezember auf Reisen geht – am längsten bleibt das Musical am Standort Stuttgart.

Lesen Sie auch

„Hartmut Engler ist es sehr wichtig, dass die Show für längere Zeit in seiner schwäbischen Heimat gespielt wird“, sagt Susanne Incze von ATG Entertainment unserer Redaktion. Gerade von dort seien immer wieder Anfragen gekommen. Vom 11. Februar bis zum 22. März 2026 gastiert das Erfolgsstück im großen Saal des Theaterhauses. Am Montag hat der Vorverkauf begonnen.

Konkurrenz für die Stage Entertainment in Stuttgart

Dass mit dem Frühjahr des kommendes Jahres ein Zeitpunkt gewählt wird, an dem auch die Stage Entertainment mit einer neuen Produktion in Stuttgart starten will, störe nicht, sagt Susanne Incze: „Konkurrenz belebt das Geschäft.“ Offiziell hat sich die Stage noch nicht dazu geäußert, was nach „Tarzan“ im Palladium-Theater gespielt wird, aber intern gehen die Überlegungen neuerdings dahin, dass im Herbst als Übergangsstück Abbas „Mamma Mia“ zurückkehrt, ehe im Frühjahr 2026 dann „&Julia“ auf die Filder kommt – jenes überraschend gut laufendes Stück, das in Hamburg um ein halbes Jahres verlängert wird, ehe „Back to the Future“, die Show nach dem Kinohit, in einem Jahr Deutschland-Premiere im Norden feiert. „Zurück in die Zukunft“ war auch mal für Stuttgart gedacht, doch erneut macht Hamburg das Rennen um einen Bundesstart.

Hannes Staffler und Carolin Soyka im Musical „Abenteuerland“ Foto: Capitol

„Das Pur-Musical wird das längste Gastspiel in der Geschichte des Theaterhauses“, sagt Sprecher Kai Bliesener, „wir werden mindestens 40 Vorstellungen in den sechs Wochen haben.“ Der Vorverkauf sei nun für eine Woche exklusiv über den Veranstalter gestartet, vom 3. März an könne man dann Karten über das Theaterhaus kaufen.

Für Pur-Sänger Hartmut Engler ist das Musical „ein absolutes Glück“, es sei „wie ein Ritterschlag für uns“. Nicht im Traum hätte er gedacht, dass daraus „so ein Riesenerfolg“ wird. Von 454 Shows, die im Capitol gespielt wurden, spielte Hannes Staffler „etwa 320 bis 350 Aufführungen“ mit. Der gebürtige Südtiroler, der mit seiner Familie in Stuttgart lebt und Karnevalsprinz des Möbelwagens war, berichtet von einer sehr aufwühlenden Dernière. Die Freude bei allen sei sehr groß, dass es mit einer Tournee nun weitergeht. Ob Staffler dabei ist, sei noch nicht entschieden, sagt er. Die Auditions beginnen erst noch.

Karten zum Preis zwischen 39,90 und 130 Euro

Dreh- und Angelpunkt der „Abenteuerland“- Geschichte sind die Schirmers, eine drei Generationen umfassende, ganz normale Familie, die mit großen und kleinen Sorgen, mit Lachen und Weinen, mit Freundschaften und Enttäuschungen, mit Missverständnissen und eingefahrenen Beziehungsstrukturen ein Leben führt, wie dies viele Millionen Menschen tun. Erst durch ein unerwartetes Ereignis wird alles anders.

Karten für die Spielzeit im Theaterhaus (dienstags bis freitags um 19.30 Uhr, samstags um 14.30 und 19.30 Uhr, sonntags um 13.30 und 18.30 Uhr) gibt es vorerst exklusiv unter www.atgtickets.de. Die Karten kosten zwischen 39,90 und 130 Euro.