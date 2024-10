Es ist die Fußball-Nachricht dieser Tage: Jürgen Klopp begibt sich ab Januar 2025 ins Fußball-Imperium von Red Bull. Was hat er dort eigentlich vor?

Dirk Preiß 09.10.2024 - 15:59 Uhr

Am Dienstag dieser Woche hatte sich nicht nur die Vertragsunterschrift von Jürgen Klopp als Trainer beim FC Liverpool gejährt – zum neunten Mal. Der Star-Coach, der einst in Glatten im Nordschwarzwald aufgewachsen ist, durfte sich auch in der Villa Reitzenstein einfinden. Im „schönsten Regierungssitz Deutschlands“, wie Winfried Kretschmann befand, bekam Klopp den Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg ans Sakko gepinnt. Und der Ministerpräsident sagte am Ende seiner rund zwölfminütigen Rede: „Wir sind natürlich gespannt, wohin Ihr weiterer Weg führen wird.“