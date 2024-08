Mehrere überregionale Medien wehren sich gegen den Ausschluss von der AfD-Wahlparty in Thüringen am Tag der Landtagswahl. In Thüringen wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt. Umfragen sehen die AfD als stärkste Kraft.

red/epd 21.08.2024 - 16:36 Uhr

. Mehrere überregionale Medien wehren sich gegen den Ausschluss von der AfD-Wahlparty in Thüringen am Tag der Landtagswahl. Die Berliner „tageszeitung“ („taz“) stellte gemeinsam mit dem „Spiegel“ und den Tageszeitungen „Welt“ und „Bild“ am Mittwoch beim Landgericht Erfurt einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen die AfD Thüringen, wie die „taz“ am Mittwoch mitteilte. Das Landgericht Erfurt bestätigte gegenüber dem Evangelischen Pressedienst (epd) den Eingang des Antrags.