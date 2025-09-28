Bei der OB-Wahl in Leonberg gibt es einen klaren Sieger. Der von CDU und Freie Wähler unterstützte Kandidat hat die absolute Mehrheit der Stimmen bekommen.

Nathalie Mainka 28.09.2025 - 19:10 Uhr

Die Leonbergerinnen und Leonberger haben an diesem Sonntag, 28. September, gewählt. Und es gab eine klare Entscheidung über die Nachfolge von Oberbürgermeister Martin Georg Cohn (SPD), der nach einer Amtszeit nicht wieder kandidiert hat. Tobias Degode hat laut dem vorläufigen Endergebnis 50,89 Prozent der gültigen Stimmen erlangt.