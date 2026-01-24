Sieben Weltcup-Abfahrten hat Odermatt bereits gewonnen, in Kitzbühel will es aber nicht klappen - entsprechend angesäuert zeigte sich der Dominator nach dem Rennen. 2022 war er mit 21 Hundertsteln hinter Landsmann Beat Feuz Zweiter geworden, zwei Jahre später lag er in der zweiten Abfahrt satte 91 Hundertstel hinter dem Franzosen Cyprien Sarrazin, nachdem er am Vortag Dritter geworden war.

Einen Tag nach dem deutschen Debakel im Super-G fuhr Romed Baumann weit an einer Spitzenposition vorbei. Der 40-Jährige, der 2008 noch für Österreich in Kitzbühel debütiert hatte und 2012 Zweiter geworden war, hatte 2,64 Sekunden Rückstand.

Chancenlos war auch James Crawford. Der Überraschungssieger des Vorjahres verpasste mit 1,65 Sekunden Rückstand auf Franzoni die Top 10 deutlich.