Am Samstag fand in Kitzbühel das legendäre Hahnenkammrennen auf der Streif statt. Alle Ergebnisse im Überblick.

Digital Desk: Kai Winderl

Der Schweizer Ski-Held Marco Odermatt ist wieder am ersehnten Abfahrtssieg auf der Streif vorbeigerast - und diesmal war es so knapp wie nie: Beim legendären Speed-Highlight in Kitzbühel musste sich der Weltmeister von 2023 mit sieben Hundertstel Rückstand auf Italiens Aufsteiger Giovanni Franzoni zum dritten Mal in seiner Karriere mit Platz zwei am Hahnenkamm geschlagen geben. Am Vortag hatte Odermatt noch den Super-G dominiert. Hinter Odermatt wurde Maxence Muzaton Dritter. Der Deutsche Luis Vogt schaffte als Achter eine echte Sensation.

 

  

Vogt wird sensationell Achter

Thomas Dreßen war der letzte deutsche Skirennfahrer der sich 2018 die Goldene Gams verdiente. Fürs Podest reichte es dieses Mal zwar nicht, doch Luis Vogt sorgte mit Rang acht für eine faustdicke Überraschung und ließ die deutschen Fans jubeln. Nur 0,56 Sekunden fehlten dem 23-Jährigen aufs Podest. Olympia-Starter Simon Jocher landete nach dem enttäuschenden Super G immerhin auf Rang 26. Romed Baumann verpasste mit 2,64 Sekunden Rückstand die Top 30 dagegen klar.