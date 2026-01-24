Am Samstag fand in Kitzbühel das legendäre Hahnenkammrennen auf der Streif statt. Alle Ergebnisse im Überblick.
Der Schweizer Ski-Held Marco Odermatt ist wieder am ersehnten Abfahrtssieg auf der Streif vorbeigerast - und diesmal war es so knapp wie nie: Beim legendären Speed-Highlight in Kitzbühel musste sich der Weltmeister von 2023 mit sieben Hundertstel Rückstand auf Italiens Aufsteiger Giovanni Franzoni zum dritten Mal in seiner Karriere mit Platz zwei am Hahnenkamm geschlagen geben. Am Vortag hatte Odermatt noch den Super-G dominiert. Hinter Odermatt wurde Maxence Muzaton Dritter. Der Deutsche Luis Vogt schaffte als Achter eine echte Sensation.