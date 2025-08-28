Nach Untersuchungen des CVUA enthält Bioware deutlich weniger Rückstände von Pflanzenschutzmitteln als konventionelles Obst und Gemüse. Einige Sorten sind sogar stark belastet.
Es sind zwei unscheinbare Kunststoffdosen, die Ellen Scherbaum in den Händen hält. Eine davon ist fast zur Hälfte mit einem hellen Granulat gefüllt, in der anderen sind nur wenige Körnchen zu sehen. Sie stellen das Verhältnis der Rückstände von Pflanzenschutzmitteln in konventionell erzeugten und in biologisch produzierten Obst- und Gemüsearten dar. „In Bioprodukten ist es etwa um den Faktor 200 weniger“, sagt die Leiterin der Abteilung Rückstände und Kontaminanten am Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Stuttgart, das seinen Sitz in der Fellbacher Schaflandstraße hat.