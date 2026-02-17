Ergo setzt stärker auf Künstliche Intelligenz und will viele Beschäftigte umschulen. Betriebsbedingte Kündigungen sind bis 2030 ausgeschlossen.

red/dpa 17.02.2026 - 16:14 Uhr

Der Versicherer Ergo will bis zum Jahr 2030 etwa 1.000 Arbeitsplätze abbauen. Darauf habe sich Ergo mit den Arbeitnehmervertretern geeinigt, sagte ein Unternehmenssprecher am Dienstag und bestätigte damit einen Bericht des „Handelsblatts“. Betriebsbedingte Kündigungen blieben bis dahin ausgeschlossen. Ergo will in den nächsten Jahren verstärkt Künstliche Intelligenz (KI) einsetzen; neben dem Stellenabbau sollen viele Beschäftigte deshalb auf neue Jobs umgeschult werden.