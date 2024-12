In heutigen Arbeitslandschaften wächst der Bedarf an dynamischen und funktionalen Bürodesigns deutlich. Unternehmen stehen vor der Herausforderung, attraktive Arbeitsumgebungen zu schaffen, um veränderten Arbeitsweisen und den gestiegenen Anforderungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gerecht zu werden.

Der Büroexperte Axel Ueberschär betreibt einen Fachhandel für Büroeinrichtungen in Stuttgart-Stammheim. Die Office Consultants der Firma Ueberschär sind Expertinnen und Experten im Bereich moderner Arbeitsplatzgestaltung. Sie nutzen den Wandel der Arbeitswelt als Chance, um Arbeitsumgebungen für moderne Unternehmen optisch ansprechend, gesundheitsfördernd und motivierend zu gestalten und auszustatten. Mit über 40 Jahren Erfahrung entwickelt das im Raum Stuttgart ansässige Unternehmen als vertrauenswürdiger Partner Büros zu modernen und ergonomischen New-Work-Arbeitsräumen.

Ergonomie in Büros: Entscheidend für Wohlbefinden und Produktivität

Die Bürokonzepte der Zukunft sehen vor, Arbeitsumgebungen so zu gestalten, dass sie an die Bedürfnisse der Mitarbeitenden angepasst sind – und nicht umgekehrt. Flexible Raumkonzepte und innovative Arbeitszonen fördern Teamarbeit und Kreativität, während sie gleichzeitig neue Herausforderungen mitbringen. Die Ergonomie spielt dabei eine zentrale Rolle. Studien belegen, dass eine durchdachte, ergonomische Gestaltung nicht nur körperliche Beschwerden reduziert, sondern auch die Produktivität und Zufriedenheit von Mitarbeitenden deutlich erhöht.

Axel Ueberschär, Geschäftsführer von Ueberschär, Ihr Büro, erklärt: „Ergonomie beginnt bei der körpergerechten Möblierung, berücksichtigt aber ebenso die Anpassung der Arbeitsumgebung an unterschiedliche Tätigkeiten und Bedürfnisse. Ob es um den idealen Arbeitsplatz für konzentriertes Arbeiten oder ergonomisch optimierte Zonen für kreativen Austausch geht – wir entwickeln ein abgestimmtes Konzept, das Gesundheit und Effizienz gleichermaßen fördert.“

Jahrzehntelange Expertise in Bürodesign und Möblierung

Die Büroexpertinnen und Büroexperten der Firma Ueberschär verbinden funktionale und ästhetische Elemente, um eine ausgeglichene, zukunftsorientierte Arbeitsumgebung in Büros zu schaffen. Seit über vier Jahrzehnten entwickelt das Stammheimer Unternehmen passgenaue Lösungen für Arbeitsräume, die weit über reine Schreibtischarbeitsplätze hinausgehen.

„Wir Menschen haben individuelle Bedürfnisse an unserem Arbeitsplatz. Das sind beispielsweise Schreibtischhöhen, Härtegrade beim Bürostuhl, Beleuchtung, Anforderungen an die Akustik und zur Sicherheit. Unsere zertifizierten Büroberater analysieren die persönlichen Wünsche und die spezifischen Raumsituationen unserer Kundinnen und Kunden, um diese in ein optimiertes Raumkonzept zu integrieren. Bereits während der Erstberatung vermessen wir Arbeitsräume und sprechen präzise Empfehlungen zu Gestaltung und Produktauswahl aus. Unsere Kunden bestätigen immer wieder, wie sehr unsere Bürokonzepte ihren Arbeitsalltag bereichern – sie erleben mehr Wohlbefinden und spürbar höhere Produktivität. Genau das ist unser Anspruch: Arbeitsräume, die begeistern“, sagt Axel Ueberschär.

New Work Konzepte – Flexibilität für die Zukunft

Die heute so relevanten New Work Aspekte prägen die Philosophie von Ueberschär als Büroeinrichter. Flexibilität, Selbstbestimmung und multifunktionale Räume stehen im Mittelpunkt der Bürokonzepte. New Work erleichtert es, starre Bürostrukturen zu verdrängen und dynamische, anpassungsfähige Arbeitsplätze zu schaffen, die verschiedene Arbeitsmodi unterstützen. Das Beratungsteam arbeitet eng mit seinem Kundenunternehmen zusammen, um die Vision zukünftiger Arbeitsräume Wirklichkeit werden zu lassen. In dieser Zusammenarbeit entstehen Bürobereiche, die Ablenkungen minimieren und gleichzeitig Kreativität, Engagement und Konzentration fördern.

Was sagen die Kunden von Ueberschär?

„Dank der Zusammenarbeit mit Ueberschär konnten wir unsere Arbeitsplätze nicht nur funktional gestalten, sondern auch optisch perfekt auf unseren Arbeitsalltag abstimmen. Bei uns im Radio geht es oft turbulent zu – da ist eine durchdachte Büroeinrichtung Gold wert“, sagt Dirk Ullmann, Geschäftsleitung von Die Neue 107.7. „Besonders die höhenverstellbaren Schreibtische in Kombination mit ergonomischen Hilfsmitteln helfen uns, fit zu bleiben, selbst wenn es stressig wird.“

Von der ersten Beratung bis zur Umsetzung hat Ueberschär den Radiosender die Neue 107.7 mit großem Engagement begleitet und das Thema Ergonomie in den Fokus gerückt. „Sie haben verstanden, was wir benötigen, und dies mit unseren Wünschen vereint. Die nahtlose Integration der ergonomischen Büromöbel in unsere bestehende Einrichtung hat unser Arbeitsumfeld nachhaltig verbessert“, sagt Dirk Ullmann. „Wir arbeiten jetzt in einem ideal abgestimmten Umfeld – gerade in unserem lebhaften Radioumfeld ein echter Mehrwert für das gesamte Team.“

Büroeinrichtung: Beratungstermin vereinbaren

Jetzt kostenlosen Beratungstermin mit den Arbeitsplatzbegeisterern des Stammheimer Büroeinrichters vereinbaren und ein Arbeitsumfeld schaffen, für das es sich lohnt, ins Büro zu kommen und das die Mitarbeitenden gesund und motiviert hält. Gerne per Telefon oder über die Webseite von Ueberschär anfragen.