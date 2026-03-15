Durch Vandalismus ist in einer Esslinger Schule ein erheblicher Wasserschaden entstanden. Auch eine Fotovoltaik-Anlage wurde beschädigt. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Unbekannte durch Sabotage und Zerstörung erheblichen Schaden an einem Esslinger Schulgebäude in der Breslauer Straße verursacht. Laut Augenzeugen handelt es sich um das Theodor-Heuss-Gymnasium. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Täter offenbar über ein Baugerüst Zugang zum Dach des Gebäudes, das derzeit saniert wird.

Die Täter beschädigten auf dem Dach Teile der Fotovoltaik-Anlage und warfen Gegenstände herunter. Außerdem schlugen sie einen Wasserhahn ab, der zur Versorgung der Baustelle angebracht war. Dadurch drangen erhebliche Mengen Wasser unkontrolliert in das Gebäude ein und richteten umfangreiche Schäden an.

Polizei schätzt Schaden auf 300 000 Euro

Nach Angaben der Polizei war am Wochenende noch fraglich, ob die betroffenen Gebäudeteile für den Schulbetrieb am Montag überhaupt genutzt werden können. Den Schaden entdeckte ein Objektverantwortlicher am Samstagnachmittag und informierte anschließend die Polizei. Die Höhe des Schadens dürfte sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf rund 300 000 Euro belaufen.

Die Polizei bittet Zeugen, die insbesondere in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden des Samstags im Bereich des Schulgebäudes in der Breslauer Straße verdächtige Personen beobachtet haben, sich beim Polizeirevier Esslingen unter der Telefonnummer 0711/3990-330 zu melden.